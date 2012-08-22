叙政府军放弃叙伊边境两处军事设施

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透安曼8月21日电---叙利亚反政府力量消息人士称，忠于总统阿萨德的武装部队周二撤出临近伊拉克边境的阿布·卡马尔镇(Albu Kamal)的两处军事设施，反政府武装在这一战略要地取得进展。
活动人士及叙利亚自由军(Free Syrian Army)一名军官表示，政府军撤出了阿布·卡马尔镇的空军情报及政治安全部门营地。该镇位於戴尔泽尔市(Deir al-Zor)东南120公里处。
“政府军依然占领着军事情报部门营地和阿布·卡马尔机场。反政府军占领该军事营地只是个时间问题。攻占机场难度要大一些，”反政府军指挥官Abu Mahmoud从该镇通过卫星电话表示。
叙利亚反抗阵线(Syrian Rebel Front)军事协调员Muhaimen al-Rumaid表示，阿布·卡马尔镇事实上已经陷落，但阿萨德武装依然通过数公里外的一处边境警察基地炮击该镇。
他还表示，叙利亚和伊拉克边境数周来一直处於反政府武装控制之下。伊拉克从其境内一侧关闭了该边境。
“控制阿布·卡马尔镇意味着我们抑制住阿萨德政府从伊拉克的补给线，同时通过与伊拉克境内部落的畅通联系，增强了叙利亚反政府的补给，”Rumaid表示。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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