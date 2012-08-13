伊斯兰合作组织峰会在即 伊朗总统呼吁穆斯林国家更团结

路透迪拜8月13日电---穆斯林国家领导人本周将召开伊斯兰合作组织峰会，伊朗总统艾哈迈迪内贾德在峰会前敦促穆斯林国家更团结。此次峰会预计将重点关注叙利亚危机。

艾哈迈迪内贾德在前往麦加前对记者表示，此次紧急会议将让伊朗有机会表达自己的观点，不过他没有说明伊朗将讨论什麽议题。

沙特国王阿卜杜拉邀请伊朗及其他伊斯兰合作组织成员国参加此次峰会。此次会议将於周二和周三召开。

伊朗坚定支持叙利亚总统阿萨德，并指责卡塔尔、土耳其和沙特等地区国家帮助叙利亚反对派。

“此次会议让我们有机会清楚解释我国的观点，并为统一和维护穆斯林国家利益作出努力，”伊朗学生通讯社引述他的话称。

伊朗和沙特因对中东地区的政治危机持不同立场，两国关系一直非常紧张。

艾哈迈迪内贾德称，这种不同立场符合穆斯林国家“敌人”的目标。不过他在公开讲话中没有直接提到叙利亚。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。