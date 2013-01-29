联合国呼吁世界各国捐款援助叙利亚民众

路透贝鲁特1月28日 - 联合国周一称，若无法获得更多资金，将不能继续援助饱受战乱之苦的叙利亚民众，希望在本周于科威特召开的援助会议上能获得捐款，以实现筹款总额达到15亿美元的目标。

迄今为止，联合国的筹款额只是该目标的3%。

联合国人道事务负责官员阿莫斯（Valerie Amos）在贝鲁特对记者称，叙利亚境内大约有400万民众需要食宿和其他援助，还有近70万人逃到邻国避难。

阿莫斯称，由于叙利亚一些地区的控制权频频易手，加上人道主义援助人员遭遇绑架和杀害，导致援助机构在叙利亚的工作困难重重。阿莫斯几小时前刚从叙利亚回来。

联合国称，大约需要10亿美元援助在黎巴嫩、约旦和土耳其等邻国的叙利亚难民，另外还需5.19亿美元援助叙利亚境内的民众。

“我们十分期盼参加会议的国家慷慨解囊。要是没有资源，我们就无法开展工作，”她说道。她提到的会议将于1月30日在科威特召开，由联合国秘书长潘基文主持。

阿莫斯称，叙利亚一些地区的控制权几乎天天在变，导致援助工作变得更为复杂。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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