联合国称叙利亚问题国际捐助会议筹得逾15亿美元

路透科威特1月30日（记者 Sylvia Westall） - 联合国秘书长潘基文周三称，国际捐助国承诺提供逾15亿美元以援助饱受内战之苦的叙利亚民众。之前潘基文警告称，叙利亚冲突已造成灾难性人道主义危机。

潘基文在此次筹款会议上表示，叙利亚总统阿萨德应为结束该国内战负主要责任。叙利亚冲突已持续近两年，造成约六万人丧生。

“每天叙利亚人民都面临持续的惨象，”潘基文在此次于科威特举行的会议上表示，并补充称这包括性暴力和肆意杀害。叙利亚反对派活动人士称，周二有65人在阿勒颇在枪决。

“我们不能再这样了……他应该倾听这么多人的声音和哭诉，”潘基文说道。

“我呼吁各方，尤其是叙利亚政府停止杀戮……以人道的名义，停止杀戮，停止暴力。”

潘基文表示，各国承诺的款项超过了15亿美元的预定目标。约10亿美元将用于收留难民的叙利亚邻国，5亿美元用于援助叙利亚国内流离失所的人。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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