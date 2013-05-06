以色列空袭叙利亚 称针对真主党武装

路透贝鲁特5月5日(记者 Dominic Evans/Oliver Holmes) - 以色列战机周日空袭了叙利亚首都大马士革附近的目标。美国和以色列官员称，这起空袭的目标是伊朗提供给黎巴嫩真主党的导弹。

叙利亚首都大马士革的民众被爆炸声惊醒。爆炸对地面的冲击好似地震，夜空中火光夺目。

一名男子从他位于Hameh的家中对路透表示：“夜光如昼。”Hameh距离打击目标之一的Jamraya军事基地不远。

但从伊朗政府和叙利亚总统阿萨德政府就此所作的所有激烈言辞来看，目前并不清楚这次袭击是否会引发比以色列1月袭击更大的反应。这也是以色列在48小时之内发动的第二次类似袭击。

叙利亚政府指控以色列帮助基地组织的伊斯兰“恐怖分子”，称以色列的袭击“打开了所有可能性”，但以色列官员称，与1月发动袭击时一样，他们预计阿萨德不会在国内面临失败的同时挑起与以色列的战争。

以色列官员否认代表华府站在叙利亚反对派一边（对阿萨德）施压，称以色列关心的是其与伊朗的问题，而非叙利亚，且行动旨在防止黎巴嫩真主党获得伊朗提供的导弹，以避免当以色列兑现对伊朗核设施发动袭击的威胁时，真主党动用导弹打击以色列。

他们强调，以色列不希望卷入阿萨德政府军所谓使用毒气是否该促使西方国家最终采取军事行动推翻阿萨德政权的争论中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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