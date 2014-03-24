土耳其军方击落一架叙利亚战斗机 称后者侵犯领空

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透伊斯坦布尔3月23日（记者 Daren Butler） -土耳其军方周日击落一架叙利亚战斗机，称这架飞机进入了土耳其领空。
“一架叙利亚飞机侵犯我国领空，”土耳其总理埃尔多安在该国西北地区的一个竞选集会上称。“我们派出F-16（战斗机）击落了这架飞机。为什么呢？因为如果有人侵犯我国领空，我们就会予以痛击。”
叙利亚对此予以谴责，称这是“公然侵略”，并表示这架飞机当时正在叙利亚境内追击反对派力量。叙利亚方面称，飞行员在飞机坠毁前设法弹出。
土耳其总参谋部称，周日1100GMT（当地时间下午1点）他们的控制中心发现了两架叙利亚米格-23飞机，在飞机逼近土耳其边境后曾四次发出警告，后来一架飞机进入土耳其领空。一架土耳其F-16战斗机朝这架飞机发射一枚火箭弹，后者最终在距离边境约1.2公里的叙利亚境内坠毁。
叙利亚反对派发布的视频显示，边境地区的山林冒起浓烟，他们称那里是飞机坠毁的地方。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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