叙利亚总理叛逃 阿勒颇战争继续

路透安曼8月7日电(记者 Khaled Yacoub Oweis)---叙利亚军队继续在阿勒颇(Aleppo)发起对反叛力量的攻击。此前，叙利亚总理里亚德·希贾卜(Riad Hijab)逃离该国，并谴责阿萨德政府为“恐怖政权”。

希贾卜的叛逃，是以阿拉维(Alawite)派为核心阿萨德政府进一步被孤立的迹象。他和多数反对派人士一样，属於占绝大多数的逊尼派穆斯林。

反对派人物提到了一项全面且酝酿已久的行动，以帮助希贾卜及其大家族进入约旦。

一名发言人周一在半岛电视台(al Jazeera)宣读了希贾卜的声明：“我宣布今天脱离这个杀戮、恐怖政权，加入自由和有尊严革命的行列。”他称自己是“这场神佑革命中的一名战士”。

美国总统奥巴马的一名发言人称希贾卜的倒戈说明阿萨德家族40年的统治正在“从内部瓦解”，并称阿萨德应该下台。

但迄今看来，西方领导人多次预言阿萨德即将倒台的说法似乎仍不成熟。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。