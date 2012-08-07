叙利亚总理叛逃 阿勒颇战争继续

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透安曼8月7日电(记者 Khaled Yacoub Oweis)---叙利亚军队继续在阿勒颇(Aleppo)发起对反叛力量的攻击。此前，叙利亚总理里亚德·希贾卜(Riad Hijab)逃离该国，并谴责阿萨德政府为“恐怖政权”。
希贾卜的叛逃，是以阿拉维(Alawite)派为核心阿萨德政府进一步被孤立的迹象。他和多数反对派人士一样，属於占绝大多数的逊尼派穆斯林。
反对派人物提到了一项全面且酝酿已久的行动，以帮助希贾卜及其大家族进入约旦。
一名发言人周一在半岛电视台(al Jazeera)宣读了希贾卜的声明：“我宣布今天脱离这个杀戮、恐怖政权，加入自由和有尊严革命的行列。”他称自己是“这场神佑革命中的一名战士”。
美国总统奥巴马的一名发言人称希贾卜的倒戈说明阿萨德家族40年的统治正在“从内部瓦解”，并称阿萨德应该下台。
但迄今看来，西方领导人多次预言阿萨德即将倒台的说法似乎仍不成熟。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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