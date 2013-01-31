叙反对派领导人称可在境外与阿萨德代表举行会谈

路透贝鲁特1月30日 - 叙利亚主要反对派联盟领导人穆瓦兹·哈提卜（Mouaz Alkhatib）周三称，如果叙利亚当局释放数万名被羁押的人士，他愿意与总统阿萨德的代表在境外举行会谈。

叙利亚官员本周称，反对派政治人士可以返回大马士革参加“全国性对话”，针对他们的任何指控都会被撤销。

阿萨德三周前曾发表讲话，呼吁举行和解会谈，但表示不会与被他称为“恐怖分子”的反对派进行对话。

主要反对派领导人对阿萨德的上述讲话予以驳斥，他们坚持将阿萨德下台作为举行会谈的前提条件，但哈提卜的立场似乎略有软化。

“我准备与叙利亚政府的代表在开罗、突尼斯或伊斯坦布尔坐下来举行直接会谈，”他在Facebook的个人页面发表声明说。

他对会谈开出了两个条件，一是释放他所说的16万被羁押在叙利亚监狱和情报机构的人士，二是下令叙利亚各使馆向护照过期的叙利亚民众发放新护照。

叙利亚全国委员会（SNC）则立即划清与这些言论的界限，凸显反对派内部依然分歧重重。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。