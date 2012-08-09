叙利亚政府军与反抗力量在阿勒颇继续激战

路透阿勒颇8月9日电（记者 Hadeel Al Shalchi）---在伊朗於周四召集立场类似国家的外长商讨如何结束叙利亚冲突之际，叙利亚军队与反抗力量在该国最大城市阿勒颇继续激战。

周三，叙利亚军队对阿勒颇的反抗力量据点发起猛攻，是後者三周前占领该市大片地区以来遭到的最大一次地面攻击。当天晚些时候，交战双方对战况如何各执一词。

阿萨德若想在全国范围内恢复权威，就必须赢得阿勒颇战役，但分兵重夺该市控制权，却导致反抗力量占领了北部大片的农村地区。

西方国家、土耳其还有逊尼派穆斯林阿拉伯国家对反抗力量心存同情，但他们并没有进行武力干涉。俄罗斯在外交上支持了阿萨德，阻止了联合国针对叙利亚的行动；伊朗也试图在阿拉伯世界支持叙利亚这一重要盟友。

伊朗周四主持召开一个外长会议，但与会国家依然不得而知，且西方国家对此深表怀疑。

阿勒颇是叙利亚的经济中心，反抗活动最终蔓延至此令该市受到严重冲击。

“我们已经撤退，赶快走吧，”一位反抗力量士兵朝抵达阿勒颇Salaheddine地区的路透记者喊道。

叙利亚国家电视台报导称，政府军已攻入Salaheddine地区，击毙了那里的多数反抗力量成员，且还攻入该市其他地区。

但Salaheddine的反抗力量发言人Abu Mohammed否认政府军全面控制了该地。“叙利亚军队在Salaheddine的一边驻守，但尚未攻入，冲突仍在继续，”Abu Mohammed说道。Salaheddine是进入阿勒颇的南大门。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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