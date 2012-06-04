安南警告叙利亚或陷入全面宗派战争

路透多哈6月2日电---联合国-阿盟特使安南周六警告称，叙利亚正在陷入“全面”战争。一名叙利亚反对派人士表示，俄罗斯已经成为问题的一部分，应该敦促叙利亚总统阿萨德下台。

“全面宗派战争的阴影日趋增加，”安南说道。

叙利亚全国委员会(Syrian National Council)的Burhan Ghalioun表示：“俄罗斯支持叙利亚政府和阿萨德，其已经成为问题的一部分，而不是寻求解决方案的一部分。如果俄罗斯帮助找到让阿萨德下台的方案，才会成为寻求解决方案的一部分。”

卡塔尔首相哈马德（Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani）认为，安南应该为他的使命设定时间期限。哈马德支持武装反对阿萨德的逊尼派穆斯林。

他还呼吁联合国安理会基於联合国宪章第七章推动实施安南的和平计划。根据该章程第七章，可授权使用武力。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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