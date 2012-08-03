中国对安南辞去叙利亚问题联合特使职务表示遗憾

韩国检方寻求延长对朴槿惠贪腐丑闻的调查时间
路透首尔2月16日 - 韩国特别检察官办公室周四表示，已请求延长对总统朴槿惠所卷入的贪腐丑闻的调查时间，称其无法在目前截止日期2月28日之前完成这一调查。
路透北京8月3日电---中国对安南辞去叙利亚危机联合特使一职表示遗憾，并强调支持联合国在解决叙利亚危机中发挥重要作用。
安南表示，将於本月底辞去叙利亚和平特使职务，理由是对联合国安理会成员国互相指责感到沮丧。叙利亚国内的武装冲突已经变得愈发血腥。
“我们理解安南斡旋工作中的困难，尊重他的决定。”中国外交部发言人洪磊周四晚间发表声明称。
洪磊对安南的工作给予肯定，并称“中方对任何有助於推动政治解决叙利亚问题的倡议都持开放态度”。
“中方支持联合国继续为推动妥善解决叙利亚问题发挥重要作用。”洪磊表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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