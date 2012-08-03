叙危机联合特使安南本月底将去职

路透联合国/阿勒颇8月2日电（记者 Louis Charbonneau/Hadeel Al Shalchi）---在叙利亚第二大城市阿勒颇冲突持续升级之际，联合国秘书长潘基文周四在纽约宣布，叙利亚危机联合特使安南将於8月底去职。

“安南值得我们尊敬，在这项极其困难且又可能徒劳无功的任务面前，他无私地贡献出杰出的能力和威望。”潘基文说道。寻找继任者的磋商已经开始。

安南称，他退出的理由是联合国安理会成员国互相指责以推卸责任，但是认为他的继任者也许有更好的运气。

叙利亚对安南请辞表示遗憾。

安南指出，叙利亚冲突各方持续获得武器装备以及安理会的僵局削弱了他促成外交解决方案的能力。

安南在金融时报网站上发表的一篇评论指出，俄罗斯、中国和伊朗“必须一致努力劝说叙利亚领导人改变路线，接受政治过渡”，这也就意味着阿萨德下台。

安南还表示，西方国家、沙特阿拉伯和卡塔尔必须开始“向反对派施压，要求他们接受全面的政治进程，这将包括目前与政府有关联的社区和机构”。

潘基文的发言人Martin Nesirky拒绝对安南继任者人选发表评论，不过称可能很快做出决定。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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