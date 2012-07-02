国际社会就成立叙联合政府达成共识

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透日内瓦6月30日电---国际社会周六达成共识，叙利亚应该成立联合政府，解决总统阿萨德和反对派之间的冲突。
联合国和平特使安南在日内瓦召开的会谈後表示，联合政府应该包括阿萨德政府的成员和反对派。不过阿萨德的角色还不明朗。
“叙利亚人民需要达成政治协议，但是时间所剩不多。我们需要很快达成协议。必须通过和平对话和谈判解决冲突。”安南说道。
安南还表示，各方必须推选出对话者，与其一道进行下一步工作。
日内瓦谈判被看作是终止叙利亚流血的最後努力，但是俄罗斯反对西方和阿拉伯国家要求阿萨德下台，令谈判遇到障碍。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”