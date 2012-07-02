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时事要闻 | 2012年 7月 2日 星期一 09:28 BJT

国际社会就成立叙联合政府达成共识

路透日内瓦6月30日电---国际社会周六达成共识，叙利亚应该成立联合政府，解决总统阿萨德和反对派之间的冲突。

联合国和平特使安南在日内瓦召开的会谈後表示，联合政府应该包括阿萨德政府的成员和反对派。不过阿萨德的角色还不明朗。

“叙利亚人民需要达成政治协议，但是时间所剩不多。我们需要很快达成协议。必须通过和平对话和谈判解决冲突。”安南说道。

安南还表示，各方必须推选出对话者，与其一道进行下一步工作。

日内瓦谈判被看作是终止叙利亚流血的最後努力，但是俄罗斯反对西方和阿拉伯国家要求阿萨德下台，令谈判遇到障碍。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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