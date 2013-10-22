去化武的叙利亚武器威力仍不容小觑

路透伦敦10月22日（记者 Peter Apps） - 叙利亚总统阿萨德上月29日接受意大利电视台采访时宣布接受俄罗斯提议，决定销毁本国化学武器，以避免遭到美国的惩罚性行动。

就在当天上午，在反对派力量占据的Raqqa镇，叙利亚政府军似乎投下了内战爆发以来尚未用过的威力超强的常规武器。根据现场证据和目击者的证词，人权观察组织（Human Rights Watch）得出结论：有14人被“真空弹”炸死，其中多数是儿童。

在叙利亚政府与联合国调查人员合作销毁化学武器的同时，剩余的武器规模表明阿萨德无需为放弃化学武器而担忧。两个月前，反对派力量占据的地区发生毒气袭击，造成数百人丧生，让美国发出了军事威胁。

相关武器的实力很难预计，但却是可能决定战争胜负的唯一因素。在国际社会高度关注销毁化学武器之际，阿萨德使用此类威力强大的武器凸显了反对派力量及想逼迫阿萨德下台的西方盟友面临的困难。

尽管美国承诺帮助叙利亚反对派，但空中交通数据显示卡塔尔可能已停止向叙利亚反对派运送武器，还有证据显示叙利亚反对派存在其他武器供应问题，这些或许也能协助解释叙利亚政府军近期为何连连获胜。西方国家担心，反对派阵营中的伊斯兰分子令外界向其他反对派组织提供武器变得复杂。

“因日益担心伊斯兰分子的影响力，反对派力量在得到（武器）供应方面似乎变得更困难，”IHS Jane's分析师David Hartwel说。“与此同时，政府则在投入他们拥有的所有力量。”

“真空弹”又称燃料空气炸弹，在叙利亚政府军自冲突发生后动用的众多常规武器中，属于规模小但威力惊人的那部分武器。

专家认为，与阿萨德政府的众多武器一样，袭击Raqqa镇的“真空弹”是俄罗斯造的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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