叙反对派指责政府军实施大屠杀

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透叙利亚阿勒颇8月27日电（记者 Oliver Holmes）---叙利亚反对派活动人士指责政府军在首都附近的城镇大开杀戒，屠杀了数百名民众。
活动人士周日称，在大马士革西南的Daraya镇发现约320具尸体，当中包括妇女和儿童，他们中的大多数是被军队“处决”杀害。
活动人士传播到网上的几条视频显示，多排死者被包裹着，满身鲜血。死者似乎多为青壮年男性，也有视频显示数名儿童头部中枪，还有一个幼儿的尸体躺在血泊中。
因叙利亚限制非国有媒体进入，无法通过独立报导证实此事。
据路透现场记者称，周日阿勒颇发生了过去一周以来最激烈的战事。
政府军战斗机对该市南部反抗力量占据的地区进行轰炸，当地居民仓皇逃命。据身在阿勒颇的路透记者称，当地响起巨大的爆炸声，并可看到滚滚浓烟。
叙利亚国家通讯社报导称：“我们英勇的军队已经将侵害Daraya镇民众的武装恐怖组织的残余分子清缴干净。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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