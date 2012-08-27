叙反对派指责政府军实施大屠杀

路透叙利亚阿勒颇8月27日电（记者 Oliver Holmes）---叙利亚反对派活动人士指责政府军在首都附近的城镇大开杀戒，屠杀了数百名民众。

活动人士周日称，在大马士革西南的Daraya镇发现约320具尸体，当中包括妇女和儿童，他们中的大多数是被军队“处决”杀害。

活动人士传播到网上的几条视频显示，多排死者被包裹着，满身鲜血。死者似乎多为青壮年男性，也有视频显示数名儿童头部中枪，还有一个幼儿的尸体躺在血泊中。

因叙利亚限制非国有媒体进入，无法通过独立报导证实此事。

据路透现场记者称，周日阿勒颇发生了过去一周以来最激烈的战事。

政府军战斗机对该市南部反抗力量占据的地区进行轰炸，当地居民仓皇逃命。据身在阿勒颇的路透记者称，当地响起巨大的爆炸声，并可看到滚滚浓烟。

叙利亚国家通讯社报导称：“我们英勇的军队已经将侵害Daraya镇民众的武装恐怖组织的残余分子清缴干净。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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