阿萨德任命新总理 叙政府军在阿勒颇发起反攻

路透阿勒颇8月9日电(记者 Hadeel Al Shalchi/Suleiman Al-Khalidi)---叙利亚总统阿萨德周四任命新总理，取代变节的前总理希贾卜，同时叙利亚政府军在阿勒颇一处战略地区击退反抗力量。

阿萨德任命哈勒吉(Wael al-Halki)为政府新总理。哈勒吉是一名来自叙利亚南部省份德拉(Deraa)的逊尼派穆斯林。前总理希贾卜任职两个月後於周一变节逃离叙利亚。

希贾卜戏剧性的逃离又对阿萨德政府构成一记重击。上月大马士革爆炸案造成阿萨德四名心腹死亡以及反抗力量在大马士革、阿勒颇以及农村地区的推进均重创阿萨德政府。

但阿萨德不顾这些挫败，继续与反抗力量斗争。反抗力量寻求结束复兴党(Baathist)对叙利亚半个世纪的统治，并推翻由阿拉维派主掌政权的制度。

阿萨德精锐部队在叙利亚两大城市发起反攻，并在攻打北部商业中心阿勒颇前重新控制了大马士革大量地区。

在阿勒颇Salaheddine地区战斗的反抗力量称，他们周四已被迫从前沿阵地撤退。

反抗力量指挥官Abu Ali表示：“叙利亚自由军(Free Syrian Army)的部分人员撤离了Salaheddine地区。”还有人表示，该地区被反抗力量控制了逾一周的主要阵地现已被遗弃。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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