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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 00:41 BJT

标题新闻：叙利亚总统阿萨德称将在几天内向联合国和OPCW提交加入禁止化学武器公约所需的文件

OPCW：国际禁止化学武器组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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