西方国家暗示叙反对派：阿萨德或不会下台

路透安曼12月17日(记者 Khaled Yacoub Oweis) -叙利亚反对派消息人士表示，西方国家已暗示下月举行的和平会谈或许不会让叙利亚总统阿萨德下台，而阿萨德所属的阿拉维派将在未来任何过渡政府中扮演关键角色。

消息人士对路透表示，基地组织和其他军事武装组织崛起，且掌控了土耳其附近一处过境通道和属于态度温和的叙利亚自由军的军火库，这促使西方国家发出了上述暗示。反阿萨德的“叙利亚之友”会议上周在伦敦召开，叙利亚全国联盟(Syrian NationalCoalition)的高级成员在会上收到了该信息。

与沙特官员接近的一名叙利亚全国联盟高级成员称：“我们西方的朋友在伦敦明确表示，阿萨德现在还不能下台，因为他们认为随即而来的会是混乱和伊斯兰武装分子的接管。”

这名高级成员提到阿萨德在其任期明年正式结束时可能举行总统选举，并称：“如果他明年再次参选，有些国家似乎也并不介意，忘记了他是如何毒杀人民的。”

根据外交人士及叙利亚全国联盟成员的说法，西方国家从推翻阿萨德到对抗伊斯兰武装分子的转变，特别是美国和英国立场的改变，引发了国际社会的分歧。

比如，美国总统奥巴马指责叙利亚军队使用毒气，但他9月又拒绝对叙利亚实施空袭，类似这样的外交妥协可能会缩小西方国家与俄罗斯的分歧，但会拉大与叙利亚反对派中东盟友的距离。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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