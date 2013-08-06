阿萨德表态强硬 国际和谈希望渺茫

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透贝鲁特8月5日（记者 Oliver Holmes） - 叙利亚总统阿萨德称，在通过政治途径解决该国危机前，必须先摧毁“恐怖分子”。这令短期内举行国际和平会议的希望变得渺茫。
阿萨德在大马士革发表讲话，赞扬了政府军近期在全国范围内取得的战果，称若叙利亚人民与政府军共同作战，暴动数月内就可平息。
“我们如何才能结束这场战争、扭转局面并恢复安全和稳定呢？……这要靠……政府军与人民团结起来，摧毁恐怖主义。”
叙利亚政府军一度接近落败，但后来将反对派赶出首都，并在霍姆斯省等地区取得战果。
美国、俄罗斯和联合国仍试图促成叙利亚政府与反对派在日内瓦会谈，以达成和平协议，但这样的努力收效甚微。
联合国外交官员称，近期举行国际和平会议的希望越来越渺茫。
“恐怖主义和政治是完全对立的。”阿萨德说道。叙利亚政府将所有反对派组织以及许多反对派人物都称为“恐怖分子”。
“当恐怖主义到处袭击的时候，不可能有政治行动和进程。对恐怖主义，除了重拳出击外，没法达成解决方案。”阿萨德说。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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