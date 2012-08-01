阿萨德称军队与反抗力量之战将决定叙利亚命运

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透贝鲁特8月1日电---叙利亚总统阿萨德周三称，该国军队与反抗力量的战斗将决定叙利亚的命运。他还对战士与他所称“恐怖主义犯罪团伙”的对抗予以称赞。
“我们的人民和国家的命运，过去、现在和未来，都将取决於这场战斗，”阿萨德在一份庆祝建军节的书面声明中称。自叙利亚四名安全高官两周前遭暗杀以来，阿萨德一直没有在公开场合发表过讲话。
阿萨德正努力平息国内持续17个月的反抗活动。上个月，反抗力量向首都大马士革发起进攻，还夺下了一些边境检查站的控制权。眼下，他们正在与阿萨德的军队在叙利亚最大城市阿勒颇（Aleppo）激战。
阿萨德称，军队“过去对恐怖主义犯罪团伙的抵抗证明，你们拥有钢铁般的意志，承载着国人的价值观”。
“我十分信任你们，我们的人民也相信你们是……正义事业的保卫者，”阿萨德说。叙利亚官方通讯社SANA称阿萨德的上述讲话刊登在叙利亚军方杂志上。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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