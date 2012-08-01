阿萨德称军队与反抗力量之战将决定叙利亚命运

路透贝鲁特8月1日电---叙利亚总统阿萨德周三称，该国军队与反抗力量的战斗将决定叙利亚的命运。他还对战士与他所称“恐怖主义犯罪团伙”的对抗予以称赞。

“我们的人民和国家的命运，过去、现在和未来，都将取决於这场战斗，”阿萨德在一份庆祝建军节的书面声明中称。自叙利亚四名安全高官两周前遭暗杀以来，阿萨德一直没有在公开场合发表过讲话。

阿萨德正努力平息国内持续17个月的反抗活动。上个月，反抗力量向首都大马士革发起进攻，还夺下了一些边境检查站的控制权。眼下，他们正在与阿萨德的军队在叙利亚最大城市阿勒颇（Aleppo）激战。

阿萨德称，军队“过去对恐怖主义犯罪团伙的抵抗证明，你们拥有钢铁般的意志，承载着国人的价值观”。

“我十分信任你们，我们的人民也相信你们是……正义事业的保卫者，”阿萨德说。叙利亚官方通讯社SANA称阿萨德的上述讲话刊登在叙利亚军方杂志上。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。