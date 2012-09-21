阿萨德称反对派不会胜利 呼吁和谈

路透开罗9月20日电（记者 Marwa Awad/Omar Fahmy）---叙利亚总统阿萨德表示，反对派不会取得胜利，但“对话之门仍然开启”。

阿萨德对埃及周刊《Al-Ahram Al-Araby》称：“武装组织对叙利亚政府采取恐怖主义行动。他们不受社会欢迎......最终不会取得胜利。”

阿萨德表示：“变革不能通过外国干预实现。双方是平等的，政治对话是唯一的解决途经。不能允许暴力发生......叙利亚政府不会在武力对抗面前自缚双手。”

联合国-阿盟叙利亚问题联合特别代表卜拉希米（Lakhdar Brahimi）上周六首次以和平特使的身份访问大马士革并与阿萨德会晤。卜拉希米表示，此次访问证实叙利亚形势“非常危险并且在恶化”。

阿萨德称，对於卜拉希米的任务既不乐观，也不悲观。

“我欢迎与反对派进行对话，不过那些选择武力的人是把自己置于与叙利亚军队进行对抗的境地，”阿萨德说道。他承认叙利亚政府存在腐败，而且犯过错误。

阿萨德指责卡塔尔和沙特试图通过支持叙利亚和其他阿拉伯国家的动乱来增强自己在该地区的作用。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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