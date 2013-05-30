叙利亚反对派称只有阿萨德下台才会参加和谈

路透伊斯坦布尔5月29日（记者 Khaled Yacoub Oweis） - 叙利亚反对派周三称，只有迫使总统阿萨德下台的最后期限确定，才会参加国际和谈。

反对派联盟首次对美国和俄罗斯提议的日内瓦和谈作出官方反应，要求国际社会给出结束叙利亚冲突的有约束力承诺。

反对派联盟经过七天的内部会议后发布了该声明，要求“政府、安全部门和军方领导人下台”。

反对派在扩大成员和任命新的领导层问题上存在内部分歧，令国际社会对其的支持可能受到威胁。

反对派甚至无法在成员基本结构问题上达成共识，不利于在和谈中维持统一立场。

外交官们称，日内瓦和谈可能在6月中举行，不过中东官员表示和谈会被推迟到7月。

叙利亚外长Walid al-Moualem指出，没有为参加和谈设定前提条件，尚未决定由谁来代表参加。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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