叙反对派称攻击总统车队 但阿萨德似乎安然无恙

路透安曼8月8日（记者 Khaled Yacoub Oweis） - 叙利亚反对派周四称，他们对驶入大马士革一家清真寺庆祝开斋节的叙利亚总统阿萨德的车队进行了攻击。但叙利亚国家电视台播出的画面显示阿萨德安然无恙，该国政府亦否认阿萨德遭到攻击。

叙利亚自由军旗下的Tahrir al-Sham旅称，他们在首都市中心朝阿萨德车队发射了几枚炮弹，至少部分击中目标。

如果此事属实，将是叙利亚持续两年的冲突中针对阿萨德的最直接攻击之一。

Tahrir al-Sham旅发布的视频显示，视频中所称的Malki地区冒起浓烟，阿萨德及其重要幕僚的住宅位于该地区。其他活动人士也报告称，该地区遭到火箭弹攻击。

叙利亚政府对这些报道予以否认。“这些消息完全失实，”叙利亚信息部长Omran Zoabi说。

Tahrir al-Sham旅头目Firas al-Bitar称，该旅对阿萨德车队的路线进行了侦查，并在周四早些时候朝阿萨德的车队发射了120毫米的炮弹。

“即使没有击中阿萨德，但攻击也令政府不安，”他从大马士革一个秘密地点对路透说。“共有两支车队，其中一支中有阿萨德，另一支没有，我们目标对准了正确的一支（车队）。”

叙利亚国家电视随后播放了阿萨德和随行的部长及其他高官进行祈祷的画面，并称这是周四在位于Malki的阿纳斯·本·马立克清真寺（Anas bin Malik Mosque）进行开斋节祈祷的画面。

从画面看阿萨德似乎安然无恙，进入清真寺时笑对礼拜者。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。