阿萨德接受CCTV采访 抨击西方国家在打“假想敌”

图为叙利亚通讯社9月19日发布的一张阿萨德总统接受美国FOX电视台采访的资料图片。 REUTERS/SANA/Handout via Reuters

路透北京9月23日（记者 黄瑞黎） - 叙利亚总统阿萨德谴责美英法三国向联合国安理会提交决议草案，要求将叙利亚化学武器交予国际社会控制，并称上述三国是在与“假想敌”作战。

阿萨德在大马士革接受中国中央电视台(CCTV)采访时表示，他并不担心决议草案，并称中国和俄罗斯将“保证任何旨在对叙利亚动武的借口都站不住脚”。

中国央视网周一刊发的独家报道援引阿萨德的话称，“我不担心。叙利亚自独立以来，始终信守签署的所有条约。我们尊重我们同意做的一切。”

“更为重要的是，我想说，通过向联合国安理会提交决议草案，或者敦促美俄达成共识，美国、法国和英国只是在努力使自己赢得针对叙利亚这个假想敌的战争。”

在采访中，阿萨德称武装人员可能妨碍化学武器核查人员进入存储和生产化武的场所。

当被问及叙利亚是否拥有大量化学武器时，阿萨德称，“叙利亚数十年来始终在生产化学武器，因此这个国家自然拥有大量化学武器。”

“我们是一个处于战争状态的国家，我们的领土被侵占了40多年，但是无论如何，叙利亚军队都在被训练使用常规武器作战。”

阿萨德还说道，“没有什么需要担心的，叙利亚的化学武器存放在安全的地方，是安全的，且由叙利亚军队控制着。”

禁止化学武器组织（OPCW）上周六称，叙利亚已经提交了其化学武器库信息，遵守了解除化学武器行动的首个截止期限。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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