阿萨德称叙利亚将尊重联合国涉叙化武决议

路透罗马9月29日 - 叙利亚总统阿萨德周日对意大利电视台RaiNews24称，叙利亚将尊重联合国安理会涉及叙利亚化学武器的决议。

“我们甚至在这项决议通过前，就加入了禁止获得及使用化学武器的国际公约，”阿萨德被问及叙利亚是否会遵守周五的联合国决议时说道。

安理会周五通过了要求根除叙利亚化学武器的决议，但并没有威胁在叙利亚政府不遵守决议的情况下会自动采取惩罚措施。

根据意大利语翻译，阿萨德说：“这主要取决于我们自己的意愿。因此，这实际上是我们自己的意愿，与决议无关。”

“2003年，联合国安理会提议消除整个地区的此类武器，并宣布中东为无化学武器的地区。因此，显然我们必须尊重这些条件，这是我们历史的一部分，”他说。“我们必须尊重我们签署的所有条约。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。