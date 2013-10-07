阿萨德称只有叙反对派放下武器才会谈判

路透柏林10月5日 - 叙利亚总统阿萨德接受德国《明镜》周刊采访时称，除非叙利亚反对派力量放下武器，否则他不会与他们进行谈判，并称俄罗斯比以往任何时候都更加支持叙利亚政府。

阿萨德称，认为通过与反对派谈判无法解决叙利亚冲突。此番言论或许会令西方国家对通过政治方案解决该国冲突的希望减弱。

“依我之见，政治反对派是不会携带武器的。如果有人放下武器，想重回日常生活，那么我们可以进行讨论，”他说道。

叙利亚冲突始于反对阿萨德家族统治的和平抗议，在政府镇压后演变成了全面战争。迄今为止，冲突已经造成10万余人丧生。

美国政府称8月21日大马士革郊区的沙林毒气袭击事件是阿萨德政府所为，叙利亚政府和俄罗斯则称是叙利亚反对派力量实施了袭击。

阿萨德对该周刊称，美国总统奥巴马没有丝毫证据证明叙利亚政府使用了化学武器。

“他除了说谎，什么都拿不出来，”阿萨德说。他还将美国政府的立场与俄罗斯的立场进行对比，并认为俄罗斯是“真正的朋友”。

“（俄罗斯总统）普京比以往任何时候都更加坚定地支持我们……通过自身与车臣恐怖主义的斗争，他了解我们这里正经历的事情。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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