阿萨德称考虑明年参加总统选举

路透贝鲁特10月21日 - 叙利亚总统阿萨德周一称，叙利亚问题国际和平会议的日期尚未确定，并对目前举行和平会议能否取得预期效果表示质疑。

西方和阿拉伯国家希望和平会议将开启叙利亚政治过渡进程，并能让阿萨德下台。但阿萨德再次暗示无意下台，并表示他可能参加2014年的总统竞选。

当被问及他觉得按计划在2014年举行总统选举是否合适时，阿萨德对叙利亚Al Mayadeen电视台说：“就个人而言，我觉得（自己）被提名参加下届总统竞选不存在任何障碍。”

阿盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）周日与联合国-阿盟叙利亚问题联合特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）会面后称，涉叙和平会议定在11月23日召开。但卜拉希米称会议日期“尚未正式确定”。

在两个小时的采访中，阿萨德不仅自信满满还兴致勃勃。他对采访者称：“（会议）日期还未确定……当前的因素对举行会议没有帮助。”

阿萨德称，应邀参加会议的反对派组织代表的是外国势力，而非叙利亚民众。他还指责卡塔尔、土耳其、沙特、美国及叙利亚穆斯林兄弟会，并称叙利亚穆兄会为恐怖组织。

“关于这次会议的诸多问题仍有待讨论，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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