阿萨德宣布将参加6月初叙利亚大选

印尼穆斯林候选人在雅加达特区省长选举中胜出--民调机构
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透贝鲁特4月28日 -叙利亚总统阿萨德周一宣布，他将参加6月3日举行的大选，并争取连任。外界普遍预计他将胜选，第三度执政。
叙利亚议长Mohammad al-Laham在电视转播的议会会议上宣布了上述消息。
Laham在议会宣读了阿萨德致叙利亚宪法法院的信，称“我……巴沙尔·哈菲兹·阿萨德博士……希望自荐担任共和国总统一职，希望议会能够批准。”
还有多名其他竞选者宣布参加选举，但是叙利亚流亡在外的反对派领导人们对这此选举不予认可，称其为延续阿萨德家族在叙利亚四十年统治的伪装。
宪法法院称，总统竞选人必须获得议会35名议员的支持，且不能在过去十年里有国外居住经历。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透华盛顿4月19日 - 三位现任和四位前任美国官员告诉路透，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。
外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)