阿萨德称“伊斯兰国”遭美国空袭后 势力不消反长

路透华盛顿3月29日 - 叙利亚总统阿萨德接受美国电视台采访时称，在美国带头空袭“伊斯兰国”武装以来，“伊斯兰国”招募到的人反而更多了。

阿萨德接受CBS《新闻60分》采访时被问及美军空袭“伊斯兰国”对他有多大助益，他回复道：“有时候对当地会有些益处，但整体上就‘伊斯兰国’而言，空袭以来其势力反而扩张了。”

阿萨德在采访中表示，“伊斯兰国”武装在叙利亚每月能招募1,000人。

他补充道：“而在伊拉克、利比亚以及许多其他地区，基地组织的关联组织宣布效忠‘伊斯兰国’。眼下形势就是如此。”

美国寻求通过将阿萨德排除在外的谈判解决叙利亚内战，但已明确表示在叙利亚的首要任务是打击“伊斯兰国”武装。

当被问及在什么样的情况下他才会不再执政时，阿萨德回答道：“当公众不再支持我，当我不再能代表叙利亚的利益和价值观时。”

当被问及如何断定叙利亚人民对他的支持度时，他说：“我不去断定。我是去感觉。我和他们保持接触。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：刘珞焱

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