阿萨德宣布将参加6月初叙利亚大选

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特4月28日 - 叙利亚总统阿萨德周一宣布，他将参加6月3日举行的大选，并争取连任。外界普遍预计他将胜选，第三度执政。
叙利亚议长Mohammad al-Laham在电视转播的议会会议上宣布了上述消息。
Laham在议会宣读了阿萨德致叙利亚宪法法院的信，称“我……巴沙尔·哈菲兹·阿萨德博士……希望自荐担任共和国总统一职，希望议会能够批准。”
还有多名其他竞选者宣布参加选举，但是叙利亚流亡在外的反对派领导人们对这此选举不予认可，称其为延续阿萨德家族在叙利亚四十年统治的伪装。
宪法法院称，总统竞选人必须获得议会35名议员的支持，且不能在过去十年里有国外居住经历。（完）
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
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路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。