阿萨德宣布将参加6月初叙利亚大选

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特4月28日 - 叙利亚总统阿萨德周一宣布，他将参加6月3日举行的大选，并争取连任。外界普遍预计他将胜选，第三度执政。

叙利亚议长Mohammad al-Laham在电视转播的议会会议上宣布了上述消息。

Laham在议会宣读了阿萨德致叙利亚宪法法院的信，称“我……巴沙尔·哈菲兹·阿萨德博士……希望自荐担任共和国总统一职，希望议会能够批准。”

还有多名其他竞选者宣布参加选举，但是叙利亚流亡在外的反对派领导人们对这此选举不予认可，称其为延续阿萨德家族在叙利亚四十年统治的伪装。