阿萨德称叙利亚能够对抗威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特2月3日 - 叙利亚官方媒体报道称，叙利亚总统阿萨德周日指责以色列通过上周攻击叙利亚军事研究基地，试图破坏叙利亚的稳定，并指出叙利亚能够面对“当前的威胁……和侵略”。

阿萨德与伊朗最高国家安全委员会秘书贾利利（Saeed Jalili）在大马士革会面时发表了上述言论。这是首次有报道提到阿萨德对袭击事件做出回应。

叙利亚官方通讯社SANA报道称，贾利利再次重申，伊朗“全力支持叙利亚人民……面对以色列的侵略，并继续协同（叙利亚）对抗阴谋和外部势力”。

阿萨德称，叙利亚的反抗力量是伊斯兰恐怖主义分子，他们的资金和武器来自土耳其及逊尼派穆斯林海湾阿拉伯国家。

外交人士、叙利亚反抗力量及安全消息人士称，以色列战机上周三在黎巴嫩边境附近轰炸了一支叙利亚车队，轰炸目标看似是运给真主党的武器。但叙利亚方面称，以色列轰炸的是该国位于大马士革西北地区的一个军事研究中心。（完）