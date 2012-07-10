阿萨德称不担心步卡扎菲或穆巴拉克後尘

路透7月9日电---叙利亚总统阿萨德称，他不担心落得像利比亚前领导人卡扎菲或埃及前总统穆巴拉克那样的下场，前者被捕後惨遭杀戮，後者被推翻後获终身监禁。

在德国ARD周日播发的采访中，阿萨德指责美国、沙特、土耳其和卡塔尔支持试图推翻叙利亚政权的“恐怖分子”，并表示他依然掌权是因为有人民的支持。

阿萨德称，在持续16个月的流血冲突中的多数死难者都是政府的支持者。

“我们有死难者的清单，也有他们的姓名，从这些记录看，被各类匪徒杀害最多的是人民……说起政府支持者，这些来自安全机构和军方的死难者要比平民死难者多。”

被问及是否担心落得卡扎菲的下场时，阿萨德说：“说到卡扎菲的遭遇，可谓是惨无人道，这属於犯罪。不论他做过什麽，死於那样的方式，都让人无法接受。”

“穆巴拉克的遭遇不尽相同，他接受的是审判。任何民众在看电视里播放的审判画面时，都会觉得他不应站在那个位置。但结果是：不要如他那样行事。”这位46岁的叙利亚领导人说。

“但出於害怕，你不得不去比较。我们之间有共同点吗？这完全是两码事，你没法比较，也不必害怕，但或许会感到遗憾或同情。”

阿萨德称，美国必须为“恐怖分子”的行动承担责任。

“只要你向恐怖分子提供支持，你就是同伙。不论你提供的是武器、资金、公共支持还是联合国的政治支持。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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