反对派称阿萨德在拉塔基亚指挥工作

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透安曼7月19日电---叙利亚反对派消息人士和一名西方外交官周四表示，叙利亚总统阿萨德正在叙港口城市拉塔基亚(Latakia)，指挥应对大马士革自杀式炸弹袭击的工作。18日的炸弹袭击造成包括阿萨德姐夫在内的三名叙高官丧生。
他们表示，阿萨德正指挥政府的行动。阿萨德自袭击发生以来尚未公开露面。尚不清楚阿萨德是在袭击发生前後何时前往的拉塔基亚。
一位拒绝透露姓名的反对派高官表示：“我们的情报显示，他在拉塔基亚的行宫中，他或许已在那里数日了。”
阿萨德的这座行宫位於拉塔基亚附近的山区。
一名追踪叙利亚局势的外交官表示：“每个人现在都对阿萨德如何维持政权结构拭目以待。昨天的炸弹袭击（对阿萨德）造成了沉重打击，但并不致命。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。