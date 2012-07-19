反对派称阿萨德在拉塔基亚指挥工作

路透安曼7月19日电---叙利亚反对派消息人士和一名西方外交官周四表示，叙利亚总统阿萨德正在叙港口城市拉塔基亚(Latakia)，指挥应对大马士革自杀式炸弹袭击的工作。18日的炸弹袭击造成包括阿萨德姐夫在内的三名叙高官丧生。

他们表示，阿萨德正指挥政府的行动。阿萨德自袭击发生以来尚未公开露面。尚不清楚阿萨德是在袭击发生前後何时前往的拉塔基亚。

一位拒绝透露姓名的反对派高官表示：“我们的情报显示，他在拉塔基亚的行宫中，他或许已在那里数日了。”

阿萨德的这座行宫位於拉塔基亚附近的山区。

一名追踪叙利亚局势的外交官表示：“每个人现在都对阿萨德如何维持政权结构拭目以待。昨天的炸弹袭击（对阿萨德）造成了沉重打击，但并不致命。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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