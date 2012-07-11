安南称阿萨德建议“一步步”结束叙利亚冲突

路透日内瓦7月10日电---联合国叙利亚问题特使安南周二在德黑兰称，叙利亚总统阿萨德建议从暴力冲突最严重的地区开始，“一步一步”结束该国的冲突。

根据联合国提供的文稿，安南称：“他（阿萨德）提议，从一些暴力活动最严重的地区开始形成一种方法，先试着去平息这些地区的暴力活动，然後再一步步推进，最终结束全国的暴力活动。”

安南没有透露阿萨德建议的详情，只是说需要与叙利亚反对派商讨这项计划。

安南重申，他认为伊朗能在政治解决叙利亚问题中发挥积极作用。

他指出，主要大国6月30日在日内瓦召开会议时明确表示，叙利亚冲突不能再进一步军事化，“他们的言下之意是，我们应当寻求和平解决途径，而不是继续武装卷入冲突的民众。”

“我相信，这里（叙利亚）的情况就是这样，这也是一项非常认真的计划，落在不法分子手中的武器必须收走，以确保现任或未来政府控制枪械及武器的使用。换句话说，即一个政权，一杆枪。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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