阿萨德称西方国家意图削弱俄罗斯

路透莫斯科27日 - 叙利亚总统阿萨德指责西方国家企图通过将乌克兰变成一个傀儡国家而削弱俄罗斯，称这与西方在叙利亚的手法如出一辙。

“我不停地想到这样一个事实，即叙利亚危机和乌克兰冲突之间存在相似之处，”他在接受俄罗斯官方报纸《俄罗斯报》采访时说道。

“首先因为这两个国家对俄罗斯来说都很重要，其次都是为了削弱俄罗斯、制造傀儡国家。”

被问及叙利亚反对派将于4月6日至9日在莫斯科举行的第二轮会谈时，阿萨德称与会各方不应该忘记主要的目标是恢复和平。阿萨德将不会参加此轮会谈。

1月份在莫斯科举办的首轮会谈几乎没有进展。许多叙利亚反对派人士抵制1月的和谈，表示只会参加可致使阿萨德下台的会谈。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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