阿萨德称西方国家意图削弱俄罗斯

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透莫斯科27日 - 叙利亚总统阿萨德指责西方国家企图通过将乌克兰变成一个傀儡国家而削弱俄罗斯，称这与西方在叙利亚的手法如出一辙。
“我不停地想到这样一个事实，即叙利亚危机和乌克兰冲突之间存在相似之处，”他在接受俄罗斯官方报纸《俄罗斯报》采访时说道。
“首先因为这两个国家对俄罗斯来说都很重要，其次都是为了削弱俄罗斯、制造傀儡国家。”
被问及叙利亚反对派将于4月6日至9日在莫斯科举行的第二轮会谈时，阿萨德称与会各方不应该忘记主要的目标是恢复和平。阿萨德将不会参加此轮会谈。
1月份在莫斯科举办的首轮会谈几乎没有进展。许多叙利亚反对派人士抵制1月的和谈，表示只会参加可致使阿萨德下台的会谈。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。