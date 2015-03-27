阿萨德称西方国家意图削弱俄罗斯

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科27日 - 叙利亚总统阿萨德指责西方国家企图通过将乌克兰变成一个傀儡国家而削弱俄罗斯，称这与西方在叙利亚的手法如出一辙。
“我不停地想到这样一个事实，即叙利亚危机和乌克兰冲突之间存在相似之处，”他在接受俄罗斯官方报纸《俄罗斯报》采访时说道。
“首先因为这两个国家对俄罗斯来说都很重要，其次都是为了削弱俄罗斯、制造傀儡国家。”
被问及叙利亚反对派将于4月6日至9日在莫斯科举行的第二轮会谈时，阿萨德称与会各方不应该忘记主要的目标是恢复和平。阿萨德将不会参加此轮会谈。
1月份在莫斯科举办的首轮会谈几乎没有进展。许多叙利亚反对派人士抵制1月的和谈，表示只会参加可致使阿萨德下台的会谈。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-