俄罗斯拒绝将阿萨德下台作为涉叙协议的先决条件

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路透莫斯科/贝鲁特1月12日（记者 Steve Gutterman/Oliver Holmes） - 俄罗斯周六表示支持叙利亚国际和平特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi），但坚持认为不能将叙利亚总统阿萨德下台作为结束叙利亚冲突协议的先决条件。

叙利亚冲突已经持续21个月之久，并造成约6万人丧生，国际社会就如何制止该国暴力冲突看法分歧。据在大马士革的反对派活动人士称，因暴风雨天气停止轰炸一周后，政府军周六再次动用飞机轰炸首都外围地区。

周五，俄罗斯同美国及卜拉希米在日内瓦举行会谈，再次呼吁结束叙利亚的暴力冲突，但没有迹象显示会谈取得突破。俄罗斯外交部在会谈结束后发表了上述声明。

卜拉希米称，阿萨德的去留问题似乎是症结所在。

俄罗斯外交部称："我们一如既往地坚决支持这样的观点，即叙利亚未来命运须由叙利亚人民自行决定，不能有外部势力干涉或施加准备好的发展方案。"

俄罗斯一直是阿萨德的最强烈支持者，并同中国三次否决了联合国涉叙问题决议草案。

为了促成各方达成结束叙利亚冲突的协议，卜拉希米自去年12月以来已同俄罗斯和美国高级外交人士举行了三次会谈，并赴大马士革与阿萨德会面。（完）