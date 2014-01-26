叙反对派称阿萨德不能进入过渡政府

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 John Irish/Mariam Karouny
路透日内瓦1月24日 - 叙利亚反对派领导人杰尔巴（Ahmed Jarba）提出结束内战谈判的要求，呼吁创建将总统阿萨德排除在外的过渡政府。
杰尔巴在日内瓦对记者称，他期望未来没有阿萨德。叙利亚冲突双方周五在联合国和主要大国的主持下，将开始为期数天的谈判。
杰尔巴称，国际社会现在才意识到阿萨德不能继续掌权。他言语间充满挑衅。
“我们已开始展望没有他的未来。阿萨德及其政权都已成为过去。这个政权的元首完蛋了，这个政权死了，这一点不容置疑，”他说道。
他还称，俄罗斯已保证不“支持”阿萨德。
叙利亚政府官员坚称，阿萨德不会下台。
美国国务卿克里也表示，没有迹象显示阿萨德准备下台。但克里指出，阿萨德不应在叙利亚的未来中存在。
“这个人犯有战争罪，还想保持合法地位来治理这个国家，”克里接受Al-Arabiya电视台采访时称。
但克里称，阿萨德政府官员只要“手上没有沾血”，就可能加入过渡政府。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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