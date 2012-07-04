阿萨德称土耳其是叙流血冲突涉及方

路透安卡拉7月4日电---叙利亚总统阿萨德对一家土耳其报纸表示，土耳其总理埃尔多安干涉叙利亚内政，向叙反叛力量提供後勤支持，已让该国成为叙利亚流血冲突涉及的一方。

阿萨德还指责埃尔多安扮演“两面派”，称他一方面在该地区推动宗派进程，试图游说叙利亚进行政治改革，同时又对海湾阿拉伯国家发生的杀戮和民主欠缺视而不见。

土耳其报纸《Cumhuriyet》援引阿萨德的话称：“不幸的是，他（埃尔多安）从一开始就意欲干涉我们的内政，随後这段时期又让土耳其成为叙利亚所有流血行为涉及的一方。”

“土耳其向杀戮我们人民的恐怖分子提供了各种後勤支持，”阿萨德在周三刊登的第二部分采访内容中称。

在周二刊登的第一部分采访内容中，阿萨德称他希望叙利亚部队上月未曾击落土耳其飞机，重申了该国的官方立场，即他们在击落时并不知道那架飞机属於土耳其。

阿萨德称，埃尔多安在中东推进宗派进程。土耳其是逊尼派穆斯林最多的国家，叙利亚的反叛力量也大多是逊尼派，阿萨德和他的权力阶层则属於少数派的阿拉维派（Alawites）。

他补充说，整个阿拉伯世界已改变对埃尔多安的看法，而且还质疑他的可信度。

“像他为叙利亚人民哭泣，就属於两面派做法，他为什麽不为那些在海湾国家死去的人哭泣？他为什麽不拿民主去干涉那些国家的问题？”阿萨德说。

《Cumhuriyet》周四将刊登采访阿萨德的第三部分内容。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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