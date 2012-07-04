阿萨德称土耳其是叙流血冲突涉及方

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透安卡拉7月4日电---叙利亚总统阿萨德对一家土耳其报纸表示，土耳其总理埃尔多安干涉叙利亚内政，向叙反叛力量提供後勤支持，已让该国成为叙利亚流血冲突涉及的一方。
阿萨德还指责埃尔多安扮演“两面派”，称他一方面在该地区推动宗派进程，试图游说叙利亚进行政治改革，同时又对海湾阿拉伯国家发生的杀戮和民主欠缺视而不见。
土耳其报纸《Cumhuriyet》援引阿萨德的话称：“不幸的是，他（埃尔多安）从一开始就意欲干涉我们的内政，随後这段时期又让土耳其成为叙利亚所有流血行为涉及的一方。”
“土耳其向杀戮我们人民的恐怖分子提供了各种後勤支持，”阿萨德在周三刊登的第二部分采访内容中称。
在周二刊登的第一部分采访内容中，阿萨德称他希望叙利亚部队上月未曾击落土耳其飞机，重申了该国的官方立场，即他们在击落时并不知道那架飞机属於土耳其。
阿萨德称，埃尔多安在中东推进宗派进程。土耳其是逊尼派穆斯林最多的国家，叙利亚的反叛力量也大多是逊尼派，阿萨德和他的权力阶层则属於少数派的阿拉维派（Alawites）。
他补充说，整个阿拉伯世界已改变对埃尔多安的看法，而且还质疑他的可信度。
“像他为叙利亚人民哭泣，就属於两面派做法，他为什麽不为那些在海湾国家死去的人哭泣？他为什麽不拿民主去干涉那些国家的问题？”阿萨德说。
《Cumhuriyet》周四将刊登采访阿萨德的第三部分内容。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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