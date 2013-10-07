阿萨德称土耳其将为支持叙反对派付出代价

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透伊斯坦布尔10月4日（记者 Ece Toksabay） - 叙利亚总统阿萨德称，土耳其将会为支持叙利亚反对派力量付出沉重代价，他指控该国在边境窝藏“恐怖分子”，还称其很快会反受影响。
阿萨德接受土耳其Halk TV采访时称，土耳其总理埃尔多安“顽固不化”，该国政府允许恐怖分子越境进入叙利亚， 对叙利亚军队和平民发动袭击。
“把恐怖主义放进口袋，并把它当成一张牌，这是不可能的，因为它就像蝎子，只要逮着机会就会蜇人，”阿萨德说道。
“在不久的将来，这些恐怖分子将会对土耳其产生影响，土耳其将为此付出沉重代价。”
尽管土耳其否认向叙利亚反对派提供武器，但却是猛烈抨击阿萨德的国家之一，同时也是叙利亚反对派的坚定支持者。
阿萨德表示，尚未决定是否在明年竞选总统，原因是该国局势瞬息万变。他还补充说，只要叙利亚民众希望他竞选，他将义不容辞。他指出，在接下来的四五个月内，国内局势会变得更加明朗。
在采访中，阿萨德再次否认叙利亚政府军使用过化学武器，并称这种袭击是反对派力量所为。当被问及在叙利亚移交化学武器的情况下日内瓦进程会否加速时，阿萨德称他觉得两者没有关联。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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