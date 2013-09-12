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亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 23:59 BJT

标题新闻：叙利亚总统阿萨德称只有美国停止威胁对叙动武，该国才会执行交出化武的提议-俄新网

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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