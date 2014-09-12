澳大利亚将恐怖威胁级别上调至“高级”

路透悉尼9月12日 - 澳大利亚周五将恐怖威胁级别从“中级”上调至“高级”，称该国发生恐怖袭击的可能性上升，但同时强调并未获知特定的恐怖袭击计划。

这是澳大利亚首次发布“高级”恐怖威胁警戒。

澳大利亚安全情报组织（ASIO）负责人欧文（David Irvine）本周二就警示可能提高恐怖威胁级别，称与“伊斯兰国”武装以及其他激进团体并肩作战后归来的澳大利亚人构成了日益严峻的威胁。

但澳大利亚总理阿博特在新闻发布会上说：“我想强调的是，这并不意味着即将发生恐怖袭击，我们并未接到任何（恐怖袭击）阴谋的具体情报。我们现在掌握的情报就是，现在有人有意图、也有能力在澳大利亚实施袭击。”

周三澳大利亚警方逮捕了两名男子，二人涉嫌协助澳大利亚公民与叙利亚的激进分子并肩作战，面临与恐怖主义相关的指控。

澳大利亚2003年推出4级恐怖威胁级别以来一直处于“中级”。“高级”意味着官方认为可能发生恐怖袭击，是第二高级别，而最高级别“严重”则意味着官方认为恐怖袭击即将发生，或是恐怖袭击已经发生。

安全机构了解到至少有20人在中东参与战事后已回到澳大利亚，对国家安全构成风险。澳大利亚官员称，该国有最多160人或是曾加入战事，或是积极支持战事。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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