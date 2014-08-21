绑架、谈判、沉默、警告、斩首--伊斯兰国武装的残忍行径

资料图片：2011年5月18日在利比亚获释的美国记者詹姆斯·福莱（右）抵达的黎波里的Rixos酒店。 REUTERS/Louafi Larbi

路透华盛顿/巴黎（记者Warren Strobel/John Irish） - 拘押美国记者詹姆斯·福莱(James Foley)的伊斯兰国武装分子数月来一直保持沉默，但在8月13日，福莱的家人收到了一条惊心动魄的消息：作为对美国空袭伊斯兰国武装的报复，福莱将被处决。

福莱的家人将此消息通报了美国政府。《环球邮报》(GlobalPost)总裁Phil Balboni称，美国联邦调查局帮助福莱家人做出回应，请对方手下留情。福莱之前为《环球邮报》供稿。

Balboni在电话采访中称，“（他们）恳求对方手下留情。这是一份声明，其中称福莱是一名无辜的记者”，他尊重叙利亚民众。

他表示，福莱的家人和朋友希望武装分子只是虚张声势，为的是索要赎金。

六天后，伊斯兰国武装分子在YouTube上发布了一条恐怖视频，令整个美国震惊不已。视频内容是福莱被一名身着黑衣的蒙面男子斩首的过程，该男子还威胁杀死另一名美国记者Steven Sotloff。

福莱的不幸死亡表明，对于记者而言，叙利亚或许已变成了最最危险的国家。《环球邮报》和其他方面做出了大量努力寻找福莱的绑架者，而2013年底福莱家人也与武装分子在来往邮件中商讨了赎金事宜。

白宫拒绝就武装分子对福莱性命的威胁置评，但称今年初夏向叙利亚派出了特种部队搜救包括福莱在内的美国人质，但未能找到他们。

白宫发言人Caitlin Hayden称：“我们已经尽了最大努力、动用了一切手段力图将他带回家，也搜集了所有关于他的扣押地、身体状况和面对的威胁的可能信息。”

美国总统奥巴马周三誓言将继续支持伊拉克对抗伊斯兰国武装。

“一个特别的人”

福莱于2012年11月22日在叙利亚伊德利卜省(Idlib)的Binnish城附近被绑架，当时他和同事正在前往土耳其边境。

最初是何人绑架了福莱一直存在争议。一些迹象指向了忠于叙利亚总统阿萨德的民兵组织夏比哈(Shabiha)。Balboni之前称福莱很可能被转移到了叙利亚首都大马士革，但稍后被证明不实。

福莱遭绑一年后，终于传来了有关他情况的第一条确凿消息。消息是一名从中东回来的欧洲籍圣战者带回来的，之前他与福莱在阿勒颇一起呆过。此人确认福莱还活着，还提供了福莱被囚禁以及拘押者的第一手信息。

Balboni称，福莱被多次转移，拘押者也多次易手。法国记者Didier Francois与福莱同被关押过，今年4月他与另外三名法国人质被释放。Francois称，他几乎可以肯定福莱一直被伊斯兰国武装或其下属组织拘押。

Francois告诉路透：“杀他的人就是一开始绑架他的人。”还称自去年8月起他就与福莱被拘押在一起。“他是个特别的人，性格很坚强。拘押期间他是个令人愉快的伙伴。他从不向绑架者的暴力屈服。”

另一名被释放的法国人Nicolas Henin告诉法国《快报》，武装分子在福莱电脑中搜查发现他哥哥在美国空军服役后，对他采用了比其他人质都狠的手段。Henin说：“因为这个，还有他是美国人，他受到了更糟的待遇。他成了牢房里的代罪羊，但他仍坚强不屈。“

赎金谈判

Balboni称，2013年11月，福莱的家人收到了拘押者发来的第一封电邮，索要赎金，还提供了福莱活着的证据。但Balboni未具体说明索要赎金的具体金额。

电邮往来并未持续很长时间。Balboni说传递的信息“非常少”，“他们（绑架者）不多说话，只是提出要求。”

双方的沟通很快就沉寂了，直到上周三。福莱家人再也没有收到过对方的信息。

叙利亚三年半的内战期间，有数十名记者在叙利亚被绑架，福莱是其中一名。目前据信仍有二十几名记者被拘押在叙利亚，另有数名失踪。保护记者委员会副主任Robert Mahoney称，在杀害福莱之前，武装分子让大部分外国人质活着，以便索要赎金或争取政治利益。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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