“伊斯兰国”称斩首一名美国记者 并劫持另一人质

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴格达/贝鲁特8月20日 - “伊斯兰国”武装分子周二公布了一份视频，据称图像内容是斩首美国记者James Foley的过程以及扣押另一名美国记者的图像。James Foley近两年前在叙利亚失踪，武装分子称后者的性命取决于美国在伊拉克的行动。

这则视频以“一条给美国的信息”(A Message To America)的标题发布在一家社交网站上。目前不太可能立即核实该视频的真实性。

Foley在中东地区从事了5年的新闻报道工作，他于2012年11月22日被不明身份的枪手绑架。出现在视频结尾的另一名男子Steven Sotloff是2013年7月在叙利亚北部进行报道时失踪。

由Foley家人为寻找他下落而创建的Twitter账号周三早晨称：“我们知道，很多人都在寻求我们的证实或答案。在我们获得更多信息前请保持耐心，心里想着Foley并为他祈祷。”

白宫称，美国情报探员正核实视频的真实性。

“伊斯兰国”此前从未公开斩首美国公民。就在视频公布前，美国首次恢复了自2011年从伊拉克撤军以来在该国境内的空袭。

视频还展示了空袭的黑白空中影像，并写道：“美国对伊斯兰国的入侵。”

视频中，一名被指称为James Foley的人跪在沙漠中，旁边是一名身穿黑衣戴着黑色面具的男子，手持一把刀。

这名跪在地上的男子说：“我呼吁我的家人朋友以及深爱我的人，挺身而出，反对真正杀害我的刽子手--美国政府，因为即将发生在我身上的事是他们自满和犯罪的后果。”

白宫发言人海顿表示：“我们已经看到这个据称是伊斯兰国斩首美国公民James Foley的视频。情报部门正尽可能快地在确定这个视频的真实性。”

“如果是真的，我们对这名无辜的美国记者惨遭野蛮杀害感到震惊，并表达我们对他家人和朋友最深切的哀悼。”(完)