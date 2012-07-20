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时事要闻 | 2012年 7月 20日 星期五 18:56 BJT

叙情报长官因爆炸案伤势过重去世

路透贝鲁特7月20日电---国有电视台周五报导称，周三在大马士革爆炸案中受伤的叙利亚情报长官贝克塔雅(Hisham Bekhtyar)因伤势过重去世。

电视台称，贝克塔雅周五上午去世。叙利亚方面在为其他三名被炸身亡高官举行葬礼时宣布了贝克塔雅去世的消息。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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