联合国驻叙观察员所住酒店外发生爆炸 三人受伤

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透贝鲁特8月15日电---叙利亚国家电视台周三报导称，大马士革一家联合国观察员入住的酒店附近周三发生爆炸，造成三人受伤。
爆炸发生在该酒店後面的一个停车场，炸毁了一辆油罐车，浓浓黑烟直冲天际。
叙利亚国家电视台报导称，该国副外交部长Faisal Mekdad称，联合国观察员无人在爆炸中受伤。报导援引Mekdad的话称：“这是旨在损毁叙利亚形象的犯罪行为。”
尚不清楚爆炸针对的目标。事发地点离叙利亚军队司令部不远，叙利亚军官俱乐部及执政党复兴党（Baath Party）的一座大楼也坐落在此地。
亲政府的电视频道El-Ikhbariya播出的电视画面显示，消防员往酒店附近的一辆油罐车上冲水，油罐被炸开。附近停放的联合国车辆上则被尘土覆盖。
一位目击者称，爆炸发生在早上8.30（0530 GMT）左右，联合国观察员入住的Dama Rose酒店对面一座建筑受损，但似乎未损及酒店。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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