叙称大马士革爆炸案疑犯被拘--报导

美国众议院民主党领袖呼吁司法部长塞申斯辞职
路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。
路透迪拜7月24日电---伊朗法斯通讯社（Fars）周二报导称，叙利亚当局拘捕了一名据称发动了上周爆炸袭击的疑犯。
报导援引叙利亚议员Mohammad Zahir Ghanoum称，这名疑犯是大马士革发生爆炸袭击的安全总部的工作人员。
爆炸袭击造成叙利亚国防部长、阿萨德的姐夫和一名情报长官丧生，是针对该国领导阶层发动的最严重袭击。
Ghanoum称：“在叙利亚国家安全委员会大楼实施爆炸袭击的嫌疑人被捕。”
“被捕之人是这座大楼的工作人员，但我无法透露进一步详情，或许在不久的将来会公开此人的供词。”
Ghanoum还称，此人受雇于叙利亚的敌人，但阿萨德政府不会任由美国、以色列、土耳其及卡塔尔来削弱叙利亚的安全力量。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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