外交解决叙利亚危机“几乎不可能”--联合国特使

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透伦敦9月3日电---联合国新任叙利亚问题特使卜拉希米(Lakhdar Brahimi)在接受英国BBC电视台采访时表示， 以外交方式尝试结束叙利亚冲突“几乎不可能”，且为结束冲突所作的努力也不够。
卜拉希米表示：“我知道其中的艰难——也知道几乎不可能。我不能说不可能，是几乎不可能。而且我们做得还不够，这本身就很可怕。”
卜拉希米在8月底接替安南成为联合国和阿盟关於叙利亚问题的联合特使。
持续17个月的叙利亚危机已经造成约20,000人死亡。
卜拉希米表示，他为自己肩负的重大责任感到担心，也意识到通过外交途径结束叙利亚暴力的努力还很不够。
“人们在说；‘（叙利亚）人民在流血，你们在干什麽？’我们做得还不够。这本身就很可怕。”
卜拉希米表示，他觉得自己像“站在一堵砖墙的前面”，寻找任何细微可能突破口。
“我现在全力以赴，不敢报任何幻想。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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