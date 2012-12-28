卜拉希米呼吁叙利亚建立过渡政府以结束危机

路透贝鲁特12月27日（记者 Dominic Evans/Erika Solomon） - 联合国叙利亚问题特使卜拉希米周四称，结束叙利亚危机需要政治变革。叙利亚暴力冲突已持续21个月，导致4.4万人丧生。

卜拉希米对叙利亚进行了为期五天的访问，期间他与叙总统阿萨德进行了会晤。在访问结束时，卜拉希米呼吁在叙利亚启动选举前组建过渡政府管理国家，并表示只有进行根本的变革才能满足普通叙利亚人的要求。

俄罗斯外长拉夫罗夫也呼吁和平解决叙利亚问题，他对叙利亚一名高级外交官表示，只有“叙利亚内部广泛的对话和政治进程”才能结束危机。

卜拉希米对建立过渡政府的呼吁，表明他试图推进六个月前在日内瓦达成的国际协议，该协议称过渡政府应领导叙利亚举行新的选举，该政府可能包括阿萨德政府的成员以及反对派。

不过以逊尼派穆斯林为主的叙利亚反对派在日内瓦会议后占得军事主动，不同意阿萨德在过渡政府中充当任何角色。

反对派周四恢复对Wadi Deif军事基地的进攻，该基地位于连接阿勒颇和大马士革的南北高速旁。

“我相信，叙利亚人民需要、期待并渴望真正的变革，所有人都明白这是什么意思，”卜拉希米离开叙利亚前在大马士革的一场新闻发布会上说道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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