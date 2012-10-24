叙利亚政府同意在宰牲节期间停火--卜拉希米

路透开罗10月24日电（记者 Yasmine Saleh/Shaimaa Fayed）---联合国-阿盟叙利亚危机联合特别代表卜拉希米周三称，叙利亚政府同意在伊斯兰宰牲节期间停火，并将很快宣布该决定。

宰牲节从周四开始，持续三或四天。卜拉希米表示，一些和他有联络的叙利亚反对派组织也基本同意停火。

“我访问大马士革以後，叙利亚政府同意在宰牲节期间停火，”卜拉希米在开罗的记者会上说道。

他并未给出确切的停火时长，但是指出叙利亚政府将於周三或周四宣布决定。“我们能够联系上的其他派系和反对派组织的首领大多同意停火。”

“如果本次成功停火，我们希望能够在此基础上协商更长时间、更有效的停火，这应该成为一整套政治进程的一部分，”卜拉希米说道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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